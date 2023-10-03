AFCチャンピオンズリーグ1
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0 - 3
終了
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アレクサンダルミトロビッチ 18'ネイマール 58'サレーアルシェフリ 90' + 3'
(HT 0-1) (終了 0-3)

ナサージーマザンダランFC 対 アル・ヒラル結果＆スタッツ,