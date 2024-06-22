UEFA EURO
team-logo
0 - 3
終了
team-logo
ベルナルド・シルバ 21'サメット・アカディン 28' (og)ブルーノ・フェルナンデス 56'
(HT 0-2) (終了 0-3)

トルコ 対 ポルトガル結果＆スタッツ,