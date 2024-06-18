UEFA EURO
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3 - 1
終了
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メルトミュルドゥル 25'アルダ・ギュレル 65'ケレムアクトゥルコグル 90' + 7'
ジョージズ・ミカウタゼ 32'
(HT 1-1) (終了 3-1)

トルコ 対 グルジア結果＆スタッツ,