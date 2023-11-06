セリエ A
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2 - 1
終了
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アントニオ・サナブリア 5'ニコラ・ヴラシック 68'
クリスチャン・トルストヴェット 18'
(HT 1-1) (終了 2-1)

トリノ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,