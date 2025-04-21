プレミアリーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
リシャルリソン 87'
エリオットアンダーソン 5'クリスウッド 16'
(HT 0-2) (終了 1-2)

トッテナム 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,