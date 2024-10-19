プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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デヤン・クルゼフスキ 36'イヴ・ビスマ 52'アルフォンス・アレオラ 55' (og)孫 興民 60'
モハメド・クドゥス 18'
(HT 1-1) (終了 4-1)

トッテナム 対 ウェストハム結果＆スタッツ,