リーグ・アン
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
イスマエル・ドゥクーレ 35' (og)
エマニュエルエメガ 14', 26'
(HT 1-2) (終了 1-2)

トゥールーズ 対 ストラスブール結果＆スタッツ,