リーグ・アン
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2 - 1
終了
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ヤン・グボホ 28'アーロン・ドヌム 82'
アルノー・カリムエンド-ムインガ 65'
(HT 1-0) (終了 2-1)

トゥールーズ 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,