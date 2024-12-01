エールディビジ
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3 - 2
終了
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サム・ラマース 44'セム・スタイン 72'バスカイパース 81'
ヤコブ・ブレウム 24', 33'
(HT 1-2) (終了 3-2)

トゥウェンテ 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,