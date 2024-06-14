UEFA EURO
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5 - 1
終了
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フロリアン・ヴィルツ 10'ジャマル・ムシアラ 19'カイ・ハフェルツ 45' + 1' (pk)ニクラス・フュエルルクルグ 68'エムレ・ジャン 90' + 3'
アントニオ・リュディガー 87' (og)
(HT 3-0) (終了 5-1)

ドイツ 対 スコットランド結果＆スタッツ,