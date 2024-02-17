リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ラファエル・グッツォ 7'ヘクター・ヘルナンデス 71'
ブルーノ・ロウレンソ 23' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-1)

チャベス 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,