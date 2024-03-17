FAカップ
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4 - 2
終了
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マルク・ククレラ 13'コールパルマー 45' + 1'カーニー・チュクウェメカ 90' + 2'ノニ・マドゥケ 90' + 8'
アクセルディザシ 51' (og)ステフィー・マヴィディディ 62'
(HT 2-0) (終了 4-2)

チェルシー 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,