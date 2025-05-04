プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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エンソ・フェルナンデス 3'J. Quansah 56' (og)コールパルマー 90' + 6' (pk)
フィルジル・ファン・ダイク 85'
(HT 1-0) (終了 3-1)

チェルシー 対 リヴァプール結果＆スタッツ,