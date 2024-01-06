FAカップ
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4 - 0
終了
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アルマンド・ブロヤ 58'チアゴ・シルバ 66'ラヒーム・スターリング 69'エンソ・フェルナンデス 85'
(HT 0-0) (終了 4-0)

チェルシー 対 プレストン・ノースエンド結果＆スタッツ,