プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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マルク・ククレラ 43'ニコラス・ジャクソン 80'
ブライアン・ムベウモ 90'
(HT 1-0) (終了 2-1)

チェルシー 対 ブレントフォード結果＆スタッツ,