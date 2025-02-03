プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ペドロ・ネト 64'アーロン・ワン・ビサカ 74' (og)
ジャロッド・ボーウェン 42'
(HT 0-1) (終了 2-1)

チェルシー 対 ウェストハム結果＆スタッツ,