プレミアリーグ
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3 - 0
終了
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ニコラス・ジャクソン 7'エンソ・フェルナンデス 36'コールパルマー 83'
(HT 2-0) (終了 3-0)

チェルシー 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,