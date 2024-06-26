UEFA EURO
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
トマーシュ・ソーチェク 66'
ハカン・チャルハノグル 51'ジェンク・トスン 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 1-2)

チェコ 対 トルコ結果＆スタッツ,