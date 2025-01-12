FAカップ
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0 - 3
終了
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N. Tshikuna 101' (og)デヤン・クルゼフスキ 107'ブレナン・ジョンソン 118'
(HT 0-0) (終了 0-0) (延長 0-3)

タムワース 対 トッテナム結果＆スタッツ,