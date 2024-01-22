AFC アジアカップ
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2 - 1
終了
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パルヴィジョン・ウマルバエフ 80'ヌリッディン・カムロクロフ 90' + 2'
バッセル・ジラディ 47'
(HT 0-0) (終了 2-1)

タジキスタン 対 レバノン結果＆スタッツ,