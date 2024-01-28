AFC アジアカップ
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1 - 1PK 5 - 3
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バフダトハノノフ 30'
ハリーファアルハマディ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

タジキスタン 対 アラブ首長国連邦結果＆スタッツ,