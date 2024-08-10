プレミアシップ
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3 - 1
終了
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スコットティフォニー 23'ジェラルド・テイラー 45' + 2' (og)ルーク・マッコーワン 45' + 5' (pk)
フランキーケント 61'
(HT 3-0) (終了 3-1)

ダンディーFC 対 ハーツ結果＆スタッツ,