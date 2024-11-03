プレミアシップ
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3 - 2
終了
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S. Palmer Houlden 41'ジョーダン・マクギー 56'Z. Larkeche 90' + 4'
ブルースアンダーソン 24'マシュー・ケネディ 40'
(HT 1-2) (終了 3-2)

ダンディーFC 対 キルマーノック結果＆スタッツ,