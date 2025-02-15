プレミアシップ
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1 - 2
終了
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S. Palmer Houlden 54'
ケビン・ニスベット 29'トピケスキネン 53'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ダンディーFC 対 アバディーン結果＆スタッツ,

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