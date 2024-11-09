プレミアシップ
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3 - 0
終了
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L. Stephenson 57'サム・ダルビー 68'O. Stirton 90' + 2'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ダンディーユナイテッド 対 ロスカウンティ結果＆スタッツ,