ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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トビアス・ケンペ 32' (pk)
生駒ロイス・オペンダ 1', 72'エミル・フォルスベリ 24'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ダルムシュタット 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,