ブンデスリーガ
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0 - 6
終了
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フィリップ・ティーツ 2', 84'フレドリク・イェンセン 12'エルメディン・デミロビッチ 20', 29'ルーベン・バルガス 25'
(HT 0-5) (終了 0-6)

ダルムシュタット 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,