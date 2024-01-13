ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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ユリアン・ブラント 24'マルコ・ ロイス 77'ユスファ・ムココ 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 0-3)

ダルムシュタット 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,