ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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アーロン・ザイデル 90' + 5'
セール・ギラシ 14'マフムド・ダフード 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ダルムシュタット 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,