ブンデスリーガ
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1 - 4
終了
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マーヴィン・メーレム 24'
ロビン・ゴセンス 4', 34'ケビン・ベーレンス 39'ダニーリョ・ドゥキ 65'
(HT 1-3) (終了 1-4)

ダルムシュタット 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,