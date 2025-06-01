J1 リーグ
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4 - 2
終了
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N. Takahashi 13'中島元彦 18'ラファエル・ラタオ 54'ルーカスフェルナンデス 70'
山原怜音 4'R. Gunji 89'
(HT 2-1) (終了 4-2)

セレッソ大阪 対 清水エスパルス結果＆スタッツ,