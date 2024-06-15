J1 リーグ
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2 - 1
終了
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ルーカスフェルナンデス 42'Hayato Okuda 49'
ブライアン・リンセン 77'
(HT 1-0) (終了 2-1)

セレッソ大阪 対 浦和レッズ結果＆スタッツ,