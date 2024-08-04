プレミアシップ
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4 - 0
終了
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旗手怜 17'リアム・スケールズ 40'ニコラス・ゲリット・キューン 59'アンソニー・ラルストン 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 4-0)

セルティック 対 キルマーノック結果＆スタッツ,