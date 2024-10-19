プレミアシップ
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2 - 2
終了
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旗手怜 24'古橋亨吾 27'
エステル・ソクレル 50'グレアム・シニー 60'
(HT 2-0) (終了 2-2)

セルティック 対 アバディーン結果＆スタッツ,