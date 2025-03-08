ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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オスカル・ミンゲザ 26'アルフォンゴンザレス 45' + 1'
ヴァランタン・ロジャー 19'
(HT 2-1) (終了 2-1)

セルタ 対 レガネス結果＆スタッツ,