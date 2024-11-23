ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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アルフォンゴンザレス 84'ヒューゴアルバレス 86'
ラフィーニャ 15'ロベルト・レヴァンドフスキ 61'
(HT 0-1) (終了 2-2)

セルタ 対 バルセロナ結果＆スタッツ,