AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 3
終了
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Ramin Rezaeian 37'
マルコム 57'アレクサンダルミトロビッチ 90' + 4'アブドラ・アル・ハムダン 90' + 7'
(HT 1-0) (終了 1-3)

セパハン 対 アル・ヒラル結果＆スタッツ,