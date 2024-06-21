UEFA EURO
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1 - 2
終了
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イヴァン・シュランツ 17'
ミコラ・シャパレンコ 54'ロマン・ヤレムチュク 80'
(HT 1-0) (終了 1-2)

スロバキア 対 ウクライナ結果＆スタッツ,