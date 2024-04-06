リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ジェニーカタモ 1', 90' + 1'
アレクサンダーバー 45' + 3'
(HT 1-1) (終了 2-1)

スポルティング・リスボン 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,