リガポルトガル
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5 - 0
終了
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トリンカオ 8'エドゥアルド・クアレスマ 18'ヴィクトル・ギョケレス 71'ダニエル・ブラガンカ 73'ヌーノサントス 85'
(HT 2-0) (終了 5-0)

スポルティング・リスボン 対 ブラガ結果＆スタッツ,