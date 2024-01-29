リガポルトガル
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8 - 0
終了
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セバスティアン・コアテス 14', 81'ヴィクトル・ギョケレス 23', 32' (pk)ペドロゴンサウベス 25'トリンカオ 43', 90' + 4'ジェニーカタモ 64'
(HT 5-0) (終了 8-0)

スポルティング・リスボン 対 カーザピア結果＆スタッツ,