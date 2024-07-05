UEFA EURO
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2 - 1
終了
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ダニ・オルモ 51'ミケル・メリーノ 119'
フロリアン・ヴィルツ 89'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 2-1)

スペイン 対 ドイツ結果＆スタッツ,