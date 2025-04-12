エールディビジ
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3 - 1
終了
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ミッチェル・ファン・ベルゲン 29'トビアス・ローリセン 69' (pk)N. Thorisson 84'
アリレザ・ジャハンバフシュ 90' + 4' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 対 SCヘーレンフェーン結果＆スタッツ,