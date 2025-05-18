エールディビジ
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1 - 3
終了
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G. Zechiel 52'
イバン・ペリシッチ 27'ルーク・デ・ヨング 58'マリク・ティルマン 84'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,