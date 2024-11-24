エールディビジ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
トビアス・ローリセン 16'
P. Koopmeiners 9'S. Mijnans 73'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,