エールディビジ
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4 - 0
終了
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トビアス・ローリセン 20', 68'ミッチェル・ファン・ベルゲン 63'クリスティアン・ノリンソン 90'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 対 ヴィレムII結果＆スタッツ,