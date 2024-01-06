FAカップ
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2 - 4
終了
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ヤンポールファンヘッケ 16' (og)ルイス・ベイカー 63' (pk)
ペルビスエストゥピナン 45' + 6'ルイス・ダンク 52'ジョアンペドロ 71', 80'
(HT 1-1) (終了 2-4)

ストーク・シティ 対 ブライトン結果＆スタッツ,