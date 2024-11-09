リーグ・アン
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1 - 3
終了
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G. Doue 29'
E. Ben Seghir 79' (pk), 89'G. Ilenikhena 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ストラスブール 対 モナコ結果＆スタッツ,