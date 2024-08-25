リーグ・アン
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
A. Santos 23'エマニュエルエメガ 48'クリストファー・ウー 87' (og)
リュドヴィク・ブラス 57'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ストラスブール 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,