リーグ・アン
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
D. Moreira 7'エマニュエルエメガ 63'ディレーン・バクワ 83'
Z. Davitashvili 19'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ストラスブール 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,